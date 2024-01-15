تحرك عربي لوقف الاتفاق الإثيوبي المشبوه ضد الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تحرك عاجل لوقف الاتفاق المشبوه الذي وقعته إثيوبيا مع أرض الصومال الانفصالية، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا بمقرها في القاهرة، غدا، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد سفير الصومال الفيدرالية لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المغرب، لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، الواقع شمال غرب الصومال، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا السيادة الصومالية على أراضيها، مثمنا في الوقت نفسه جهود الجامعة العربية لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، وكذلك مواقف كل الدول العربية الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال، وأعلنت مساندتها له.

وأعرب عن أمله في أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي، واعتبارها باطلة، والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل في شؤونه الداخلية، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية للصومال.