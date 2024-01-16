أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعي صورة لشخصين يُشتبه بترويجهما عملة مزيّفة في مناطق مختلفة من طرابلس وزغرتا، أُعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد هويّة المتورّطَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قام بها عناصر الشّعبة، توصّلوا إلى تحديد هويّتيهما، وهما اللبنانيّان: "ر. ط." (مواليد عام 1965) و"ف. م." (مواليد عام 1976)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-01-08، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفهما في شارع المئتين- طرابلس، وضبطت بحوزتهما مبلغ 1200 دولار أميركي مزيّفة"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، حيث تمّ استدعاء عدد من الأشخاص الّذين وقعوا ضحيّتهما وتمكّنوا من التّعرّف إليهما".
وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مروجَي عملة مزيفة في طرابلس وزغرتا وضبط مبلغ مزيف بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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