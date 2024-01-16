بلدية الغبيري: تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ممارسات القيادة غير القانونية للدراجات النارية بنطاق البلدية

أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، "تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ممارسات القيادة غير القانونية للدراجات النارية في نطاق البلدية، وتحديدا القيادة باتجاه معاكس ابتداء من 24 كانون الثاني الحالي".

واشارت الى ان "من أجل التعامل مع مشكلة القيادة باتجاه معاكس للدراجات النارية وتعزيز السلامة على الطرق، نرغب في إبلاغ جميع سائقي الدراجات النارية (من اللبنانيين والأجانب) بأنه ابتداءً من 24 كانون الثاني 2024، سيتم تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ممارسات القيادة غير القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات التالية: تحرير محاضر: سيتم معاقبة انتهاكات المرور بعقوبات صارمة. سيتلقى سائقو الدراجات النارية الذين يتورطون في القيادة غير القانونية غرامات وفقًا للقوانين المعتمدة.

بالاضافة الى "حجز الدراجات النارية: ستتم مصادرة الدراجات النارية المتورطة في انتهاكات متكررة أو خطيرة مؤقتًا. سيكون فك حجز الدراجات المصادرة مشروطًا بالامتثال لقوانين المرور ودفع الغرامات. وزيادة الدوريات سيكون هناك زيادة في حضور الشرطة البلدية والدوريات على الطرق لمراقبة وفرض الإجراءات المذكورة أعلاه".

ولفتت الى ان "المرحلة الأولى ستبدأ بتطبيق هذه الإجراءات على الطرق التالية: جادة الامام موسى الصدر الممتدة من المشرفية وصولا الى جسر السلطان إبراهيم (مرورا بتقاطع ساحة الغبيري، تقاطع جسر المطار، السفارة الكويتية). جادة الامام الخميني (طريق المطار القديم) من نفق شاتيلا باتجاه مطار بيروت الدولي. جادة السيد هادي نصر الله".

وحثت البلدية "جميع سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقوانين السير والاشارات المرورية من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرقات"، مشددة على "احترام الاتجاهات المحددة والمساهمة في خلق بيئة أكثر أمانًا للجميع"، داعية لـ"لتعاون معًا لضمان سلامة ورفاهية مجتمعنا، مشيرة الى انه "لاي استفسارات يرجى الاتصال بقسم الشرطة في بلدية الغبيري على الرقم 1725 أو 01858630 مقسم 555".