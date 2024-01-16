ابراهيم التقى فرونتسكا وعرض معها الواقع في جنوب لبنان

التقى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية في ظل ارتفاع حدة الاعمال العسكرية في قطاع غزة.

وتم عرض "للواقع في جنوب لبنان وخصوصا ابان التصعيد الغير مسبوق للعدو الاسرائيلي وتماديه في خرق القرار الاممي ال 1701 واستهدافه المدنيين والعمق اللبناني".