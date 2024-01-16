عسيران: فرنجية لديه ما يمكن جمع البلاد وقيادتها في هذه الظروف الصعبة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، في بيان، أن "ما يمرّ به لبنان اليوم هو خطير جدا، النائب السابق وليد جنبلاط هو اكثر من يدرك هذه الأمور، حيث كان اجتماعه ربما يأتي بالحل لمعضلة الرئاسة"، مؤكدا أننا "احوج ما نكون الى التفاهمات التي تجمع في سبيل قيادة لبنان بحكمة ورؤية تصل بنا الى شاطىء الأمان، وهذا ما يتمناه جميع اللبنانيين"، مشيرا الى أن "رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لديه ما يمكن جمع البلاد وقيادتها في هذه الظروف الصعبة".

ولفت الى ان "الحرب الوحشية المستمرة التي تشنّها إسرائيل على الناس العزل ليست مقبولة بأي من المعايير الدولية والانسانية، ونشدد على أنه واجب علينا في لبنان ان نعيد وحدتنا الوطنية لنتمكن من حفظ بلادنا من الدمار الذي تنتجه الحروب"، معتبرا اننا "وجميع قادة لبنان، في امتحان مهم جدا، ألا وهو امتحان اعادة التلاقي والاجتماع لمصلحة هذا الوطن العزيز".