ميقاتي: نسعى للحلول الدبلوماسية وحزب الله لا يزال يتصرف بعقلانية ويحاول تفادي المزيد من الاضطراب بلبنان

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى "أننا قلنا دائمًا وأبدًا أننا نسعى للحلول الدبلوماسية".
ولفت إلى "أننا سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أننا أمام فرصة لإيجاد حل للاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نعمل على ذلك"، مؤكدًا الالتزام بالقرارات الدولية بشأن لبنان و"نحترمها كلها".
وشدد ميقاتي على أنّ "وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات"، موضحًا بشأن تصرفات حزب الله، "أنني قلت سابقًا أن حزب الله يتمتع بعقلانية وأترك هذا الحكم بعد 100 يوم من الحرب، فلا يزال حزب الله ضمن هذا التصرف، وهو قال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أيّ مصلحة أخرى، وهو يحاول أن يتفادى أيّ كأس يؤدي للمزيد من الاضطراب في لبنان".
ولفت إلى أنّ "كل الاتصالات التي أقوم بها مقدّرة من كل الدول، وهي تعلم أن لبنان يحاول تفادي التصعيد جراء الاستفزازت الإسرائيلية".
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