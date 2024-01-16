استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران ناصر عبد المحسن "للتشاور"، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية في بغداد، "استدعت وزارة الخارجية سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور بعد "الاعتداءات" الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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