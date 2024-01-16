شركة "إن واي كي" اليابانية: تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع سفننا اعتبارا من اليوم

اعلنت شركة "إن واي كي" اليابانية للشحن "تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع سفننا اعتبارا من اليوم"، مشيرا الى اننا "وجهنا سفننا القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة وندرس تغيير المسار".

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