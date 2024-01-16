عدم ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة .. 10 ضوابط لـ «الزي الرسمي»‬⁩ في مكان العمل بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.

وشملت الضوابط التي حددتها الوزارة بأن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام، وتجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة، والامتناع عن قصات الشعر الغريبة، والإهتمام بالنظافة الشخصية.

كما شددت الضوابط على الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة، وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، وعدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور، أن يكون المعطف واسعاً وطويلاً إلى الركبة.

وأضافت الصحة في الضوابط بأنه يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل، وأن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل.