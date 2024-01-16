البحر الأحمر يشتعل .. الحوثي يستعد بدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والبحرية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بوصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والبحرية إلى الحديدة قادمة من صنعاء.

وقالت المصادر إن هذه الدفعة من الصواريخ الباليستية وصلت برفقة خبراء من الحرس الثوري الإيراني ضمن استعداداتهم للتصعيد في البحر الأحمر.

وهذه ثاني دفعة من الصواريخ تصل في غضون يومين إلى الحديدة، التي تلقت فيها ضربات استهدفت القاعدة البحرية فيها وأدت إلى مقتل عدد من عناصرها بحسب ما أفاد به مستشفى الحديدة، لشن هجمات على السفن وتعطيل حركة الملاحة.

وبعد سنوات من حرب الحوثيين مع اليمنيين انتقلت خبرات حزب الله والحرس الثوري الإيراني من إدارة العمليات العسكرية من البر اليمني إلى البحر من خلال تعطيل حركة الملاحة واستهداف السفن.

مصادر يمنية قالت إن العمليات التي يتبناها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وعمليات خطف السفن تدار من قبل خبراء إيران وحزب الله ومعهم فرق حوثية تدربت في جامعة خامنئي لعلوم وتقنيات البحار.