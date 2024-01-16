مستشار الأمن القومي العراقي: الادعاءات بشأن استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة

أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، إلى أنّ "الادعاءات بشأن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة"، وذلك بعد الضربة الإيرانية على أربيل.

ولفت، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أننا اطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة امس في أربيل، وتبيّن أنّ الإدعاءات التي تتحدث عن إستهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة".

وأوضح الاعرجي "أننا نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق".