أفادت "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات جديدة على بلدة حولا وعيتا الشعب. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان بشكل يوميّ عبر الغارات والقصف والتي تطال الأهداف المدنيّة، فيما يستهدف "حزب الله" مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود.ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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