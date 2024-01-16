أوضح المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، أنّ "ما تعلنه عدد من شركات الشحن عن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الاميركية وموقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعاية الأميركية المغرضة".
ولفت، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي"، موضحًا "أنّنا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": مئات السفن تعبر مضيق باب المندب يوميًا ومواقف بعض الشركات تتماشى مع الدعاية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.