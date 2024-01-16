"أنصار الله": مئات السفن تعبر مضيق باب المندب يوميًا ومواقف بعض الشركات تتماشى مع الدعاية الأميركية

أوضح المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، أنّ "ما تعلنه عدد من شركات الشحن عن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الاميركية وموقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعاية الأميركية المغرضة".

ولفت، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي"، موضحًا "أنّنا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".