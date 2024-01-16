نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "تقديرنا أن هناك نحو 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق في غزة، وتقديراتنا أن شبكة الأنفاق بغزة تتراوح حاليا بين 350 و450 ميلا".
وأفاد المسؤولون، أن "المواد التي استخدمتها حماس في بناء الأنفاق فاجأت إسرائيل، ونطاق وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حماس في قطاع غزة أذهلتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: جودة الأنفاق التي بنتها حماس في قطاع غزة أذهلتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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