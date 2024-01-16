نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بوزارة الشحن اليونانية، قوله إنّه تم "استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن". بدورها، نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصدر، إشارته إلى أنّ "السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع". وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر ملاحي يمني تأكيده أنّ "قوات حركة أنصار الله استهدفت سفينة جديدة في البحر الأحمر". وتواصل القوات المسلحة اليمنية استهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "التلغراف" عن مصدر: سفينة يونانية استهدفها الحوثيون كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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