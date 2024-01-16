نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر تأكيدها ان "شركة شل البريطانية أوقفت جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى"، مشيرة الى ان "قرار شل يأتي تحسبا لتعرض أطقم السفن للخطر وتجنبا لحدوث تسرب نفطي في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مصادر: شركة شل البريطانية توقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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