الوزراء السعودي يؤكد مجددًا أهمية خفض وتيرة التصعيد لضمان أمن المنطقة والعالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجلس الوزراء السعودي مجددًا أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء بالرياض؛ لبحث عدد من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جدد مواقف المملكة الثابتة تجاهها.



وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان إن المجلس استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة لمواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير بمختلف المجالات.



وأشار إلى نتائج أعمال النسخة (الثالثة) من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت 133 دولة، والتوقيع على 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها.



وأشاد المجلس بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.



واستعرض المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 1.5% في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاح التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا.



كما أطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين المملكة وكوريا الجنوبية، والموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي.



ووجه المجلس الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) بتعديل لوائحها الإدارية؛ ليكون عدد أيام العطل الرسمية لعيد الفطر وعيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل.