يديعوت أحرونوت: كل الدلائل تشير إلى أن صبر إسرائيل حول الحدود اللبنانية على وشك النفاد

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية الى ان "كل الدلائل تشير إلى أن صبر إسرائيل حول الحدود اللبنانية على وشك النفاد، في الوقت الحالي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بوآف غالانت يعطيان فرصة للجهود الدبلوماسية من خلال مبعوث الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى تسوية سياسية، والذي زار بيروت نهاية الأسبوع".

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