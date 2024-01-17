بشرط وحيد.. إسرائيل توافق على دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.

وأعلن ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، الثلاثاء، نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.

وأوضح الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً إلى مدينة العريش، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة.