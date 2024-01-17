الحكومة الالمانية اعلنت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7 مليارات يورو

أعلنت الحكومة الألمانية أن "برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو في العام الحالي".

واوضحت في بيان لها، إن "المستشار الاتحادي أولاف شولتس بحث مع الرئيس الأميركي و بايدن في اتصال هاتفي الثلاثاء، "الدعم المستمر لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط"، وإنهما اتفقا على "ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وإنسانيا".

وكان البيت الأبيض ذكر في بيان له بشأن محادثة بايدن وشولتس أن الزعيمين "ينسقان الدعم الثابت المستمر الذي يقدمه بلداهما لأوكرانيا".