بوكشيان بحث مع وفد من الـ"UNDP" في المشاريع التي من الممكن التعاون فيها

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، حيث تمّ البحث في المشاريع التي من الممكن التعاون فيها بين المنظمة الدولية ووزارة الصناعة.

وتوافق المجتمعون على الانطلاق بمشاريع صناعية تتعلّق بالمسالخ والكرتون والـAutomation، على أن تعقد اجتماعات متلاحقة للمتابعة.