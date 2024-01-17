التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، حيث تمّ البحث في المشاريع التي من الممكن التعاون فيها بين المنظمة الدولية ووزارة الصناعة.
وتوافق المجتمعون على الانطلاق بمشاريع صناعية تتعلّق بالمسالخ والكرتون والـAutomation، على أن تعقد اجتماعات متلاحقة للمتابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوكشيان بحث مع وفد من الـ"UNDP" في المشاريع التي من الممكن التعاون فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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