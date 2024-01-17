انتعاش اقتصادي بالصين في 2023 وارتفاع الناتج المحلي بنسبة 5.2 %

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 % على أساس سنوي في عام 2023، وهو أعلى من الهدف السنوي البالغ نحو 5 %.

وذكرت الهيئة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل رقما قياسيا بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.71 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023، وأنه في الربع الرابع من العام الماضي، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ونما بنسبة 1 %.

وقال رئيس الهيئة الصينية للإحصاء كانغ يي" إنه على الرغم من الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية، نجحت الصين في تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة لعام 2023 وشهدت انتعاشا وتحسنا اقتصاديا، محذرا من أن النمو الاقتصادي لا يزال يواجه بعض الصعوبات والتحديات حيث أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدا وشدة مع زيادة عوامل عدم اليقين.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أنّ عدد سكان الصين انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء ومقرّه في بكين إنّ عدد سكان الصين انخفض في 2023 للعام الثاني على التوالي بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغيّر السلوكيات الاجتماعية.

وبحسب المكتب فإنّ عدد سكّان الصين بلغ في نهاية العام المنصرم 1.409 مليار نسمة، أي بانخفاض قدره نحو مليوني فرد مقارنة بنهاية عام 2022.