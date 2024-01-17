59 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

انطلقت صباح اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف، حيث أدى 59 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 309 لجان موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، دون عقبات.

من جانبه تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال الامتحانات داخل مدرسة الهلال بشارع الحميات بمدينة بني سويف، للاطمئنان على مدى انضباط اللجان، وتوافر الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

كما اطلّع المحافظ على إجراءات وآليات تأمين أوراق الإمتحانات، و استلامها، وتوزيعها على اللجان وفق مجموعة من الضوابط والمعايير تفادياً لأية مشكلات، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع التعليم لتكثيف أعمال النظافة، ومنع أية إشغالات بمحيط المدارس التي تعقد بها اللجان، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة، موجهاً بالمتابعة المستمرة لأعمال الكنترول، لتيسير سبل الراحة لمُقدّرى الدرجات" المُصححين"، وكل الإجراءات اللازمة لخروج الامتحان بشكل يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة، وللقائمين على العملية تقدير الدرجات فى هدوء وبشكل دقيق.