81 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بسوهاج، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات مشددة من مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب المقرر لهم دخول الامتحانات بلغوا 81 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، موزعين على 463 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم خلال اجتماع قيادات المديرية برؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية التشديد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتى تضمن توفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.