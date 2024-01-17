بلينكن: لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا

اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الى انه "يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح"، لافتا الى ان "لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية، ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها".

ورأى أن "إيران معزولة مع شركائها في المنطقة وهناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة"، معتبرا ان "هناك دول عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها". واوضح ان "إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا ونحن الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن".