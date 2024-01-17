وزير خارجية أوكرانيا: الانتصار على روسيا في الحرب سيتطلب وقتا

اكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "الانتصار على روسيا في الحرب التي تقترب من اتمام عامها الثاني سيتطلب "وقتا" ودعما من الدول الغربية".

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية "في العام 2024، الأولوية هي طرد روسيا من أجوائنا لأن من يسيطر على الجو سيُحدد متى وكيف تنتهي الحرب".