تعرف على حدود السحب من الـ"كريدت كارد" خارج مصر ببنك الإمارات دبي الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أبقى بنك الإمارات دبي الوطني مصر على الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر التي تتباين من بطاقة إلى أخرى حسب نوعها وكذلك مضمونة- بودائع أو شهادات- أو غير مضمونة.

ويقوم البنك بتفعيل حد الإنفاق الدولي لبطاقة الائتمان دون الحاجة إلى تقديم العملاء أي مستندات ذات صلة مسبقاً وسيتم تفعيل حدود الإنفاق الدولية بناءً على مدة السفر المطلوبة ووفقاً لحدود البنك المعتمدة لكل نوع بطاقة.

وبحسب البنك، سيُطلب من العميل تقديم نسخة من أختام المغادرة والوصول على جواز سفره خلال 90 يوماً من تفعيل الحدود من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبنك.

كما يمكن للعملاء تقديم الطلب من خلال قنوات الاتصال منها الاتصال بمركز خدمة العملاء من داخل أو خارج مصر على الأرقام الهاتفية الموضحة على موقع البنك، أو زيارة أقرب فرع من فروعه.

في حالة عدم تقديم المستندات المذكورة خلال فترة 90 يوماً من تفعيل حدود الإنفاق الدولي أو إثبات تجاوزه 90 يوماً بالخارج، سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية، وإدرجاء العميل في القائمة السلبية للعملاء لدى شركة أي سكور للاستعلام الائتماني.

بالنسبة لبطاقات الائتمان الصادرة حديثًا اعتبارًا من 24 ديسمبر 2023 لن يتم اتاحة المعاملات الدولية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار وبعد هذه الفترة سيتم تحديد مبلغ 250 دولارًا شهريًا للمشتريات بالعملة الأجنبية وستظل عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي متوقفة، وفق موقع البنك.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل حد السحب النقدي الشهري خارج مصر باستخدام بطاقات الـ "كريدت كارد" المضمونة وغير المضمونة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر:

البطاقة الكلاسيكية

حد السحب النقدي الشهري: تبلغ 75 دولار للبطاقات غير المضمونة.

وغير متاح سحب نقدي للبطاقة المضمونة (عملاء الخدمات المصرفية المميزة،، أما في حالة عدم توافر المعايير الحالية، فلن يكون العميل مؤهلاً للسحب النقدي الدولي).

بطاقة تيتانيوم أو جولد (فيزا)

حد السحب النقدي الشهري: 125 دولار للبطاقات غير المضمونة، و125 دولار للبطاقات المضمونة (عملاء الخدمات المصرفية المميزة، أما في حالة عدم توافر المعايير الحالية، فلن يكون العميل مؤهلاً للسحب النقدي الدولي).

بطاقة بلاتينوم

حد السحب النقدي الشهري: 250 دولار للبطاقات غير المضمنة، و250 دولار للبطاقات المضمونة (عملاء الخدمات المصرفية المميزة أما في حالة عدم توافر المعايير الحالية، فلن يكون العميل مؤهلاً للسحب النقدي الدولي).

بطاقة وورلد /الشركات

حد السحب النقدي الشهري: 500 دولار للبطاقات غير المضمونة و500 دولار للبطاقات المضمونة (عملاء الخدمات المصرفية المميزة. أما في حالة عدم توافر المعايير الحالية، فلن يكون العميل مؤهلاً للسحب النقدي الدولي).

ويخصم البنك رسوما على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر 6%- من إجمالي قيمة المعاملة- بحد أدنى 50 جنيها، و10% هامش على أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضح البنك أنه سيتم تقييد الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان على فئات معينة من التجار، على سبيل المثال المجوهرات.