منها الجمبري والصراصير.. ما هي الحيوانات الصالحة للسفر والحياة على القمر والمريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تمتلك وكالة ناسا خططا مستقبلية، لإنشاء موقع دائم على سطح القمر بحلول نهاية العقد، على أن يتبع ذلك هبوط الإنسان على الإنسان للمريخ، ما يعني أن المستوطنين البشريين في الفضاء سيحتاجون إلى إحضار نظام بيئي يتضمن الحيوانات.

ويمكن للحيوانات أن تساعد في أداء المهام الحيوية: مثل الحشرات التي تقوم بالتلقيح، والروبيان والأسماك التي يمكن تربيتها في مساحات صغيرة واستخدامها كمصادر للغذاء، أو الدببة المائية الصغيرة التي يمكنها تعليمنا كيفية تحمل الإشعاع. إذن ما هي الحيوانات التي يجب أن تستعمر القمر والمريخ وما بعده مع رواد الفضاء؟

هناك القليل من الإجماع حتى الآن. يقول ديفيد كاتلينج، عالم الأحياء الفلكية بجامعة واشنطن في سياتل، لموقع Live Science: «لا تزال الأنظمة البيئية المتقنة (خارج الأرض) بعيدة في المستقبل، وهي أقرب إلى عالم الخيال العلمي وليس البحث العلمي النشط».

وقال كريستوفر ماكاي، عالم الكواكب في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، لموقع Live Science: "السؤال الرئيسي هو انخفاض الجاذبية". تبلغ جاذبية المريخ حوالي ثلث جاذبية الأرض، وجاذبية القمر تبلغ سدس جاذبية الأرض. ويمكن بناء الموائل لاستيعاب درجات الحرارة والضغوط والتركيبات الجوية التي اعتاد عليها أبناء الأرض، ولكن لا توجد طريقة لتغيير الجاذبية.

وقال ماكاي إن السيناريو الأفضل هو أن تتطور الحيوانات على المريخ والقمر تمامًا كما تتطور على الأرض، لكن لا توجد بيانات عن ذلك حتى الآن. يمكن أن تؤثر الجاذبية المتغيرة على نمو العضلات والعظام، ما يجعل حيوانات المريخ غير قادرة على الوقوف أو المشي بشكل صحيح. وقال إنه في هذه الظروف، من المرجح أن تكون الحيوانات الصغيرة، وربما الفئران، والحياة المائية هي الرهان الأفضل.

أعطى كاتلينج ردا مماثلا. وقال إنه نظرا لتحديات الفضاء، "أعتقد أن الحيوانات الأبسط، مثل الحشرات أو القشريات، من المرجح أن تكون أكثر قوة".

ونظرًا لأن الأسماك والحيوانات المائية الأخرى تعتمد على الطفو، فمن المحتمل ألا يكون لتغيرات الجاذبية تأثير كبير على تطورها، كما توقع ماكاي. قد تكون الأسماك أيضًا حيوانات فضائية جيدة لأنها أكثر كفاءة في التغذية وتنتج نفايات أقل من نظيراتها الأرضية، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

منذ العام 2019، بدأ برنامج Lunar Hatch التحقيق في جدوى شحن بيض الأسماك إلى الفضاء من أجل الفقس المبرمج. إذا تمكنت الأسماك من النجاة من عملية الإطلاق والرحلة الفضائية، فمن المتوقع أن تكون مصدرًا غذائيًا أكثر كفاءة وغنيًا بالبروتين ومنخفض النفايات من الماشية البرية، وفقًا لمراجعة عام 2021.

تعد الحشرات أيضًا من الكائنات القابلة للحياة في الفضاء، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن جامعة جنوب أستراليا وجامعة الفضاء الدولية في فرنسا. ويرى التقرير أن الحشرات مثل الصراصير هي الأكثر جدوى، وتوفر مصدرا جيدا للبروتين مع استخدام مساحة ومياه أقل من مصادر البروتين التقليدية.

في نظام دعم الحياة ذو الحلقة المغلقة - الموطن الاصطناعي الذي سيعيش فيه الناس والحيوانات على المريخ - يمكن للحشرات تقديم خدمات مهمة، مثل التلقيح، ودوران التربة، وتنظيف المخلفات، ويمكن أن تكون مصدرًا غذائيًا احتياطيًا في حالة فشل المحاصيل. قال كاتلينج.

مثل الحشرات، يمكن أيضًا تربية القشريات في مساحات ضيقة كمصدر غذائي فعال. وقال كاتلينج إنه يمكن تربية الجمبري في خزانات صغيرة.

بالنسبة للاستعمار القمري، يتطلع الباحثون إلى دببة الماء، والتي تسمى غالبًا "الدببة المائية". أثبتت هذه المخلوقات الصغيرة القوية بالفعل قدرتها على تحمل الظروف القاسية، بما في ذلك الحرارة الشديدة والبرد الشديد والإشعاع وفراغ الفضاء. وأظهرت البعثات السابقة أن هذه المخلوقات الصغيرة لا تزال قابلة للحياة بعد قضاء 12 يومًا معرضة لفراغ الفضاء، ويمكنها التكاثر دون آثار سلبية أثناء رحلات الفضاء.

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