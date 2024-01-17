زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالها مدير المعهد الاب شربل بوعبود والهيئتان الادارية والتعلمية. وجالت في اقسام المعهد وتفقدت ورش العمل في الفسيفساء والرسم على الزجاج.
وثمنت ديسمور "عمل المعهد في نشر الفنون والحرف الفنية والتراثية على انوعها". وحيّت "الرهبانية الانطونية المارونية على هذه الرسالة السامية التي تقوم بها".
بدوره شكر الاب بوعبود للسفيرة زيارتها، ووضعها في أجواء نشاطات المعهد ودوره في تفعيل دور المراة العربية في المجتمع من خلال الحرف والفنون التي يقوم بتعليمها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة السويد في لبنان زارت المعهد الفني الانطوني في الدكوانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.