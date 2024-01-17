سفيرة السويد في لبنان زارت المعهد الفني الانطوني في الدكوانة

زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالها مدير المعهد الاب شربل بوعبود والهيئتان الادارية والتعلمية. وجالت في اقسام المعهد وتفقدت ورش العمل في الفسيفساء والرسم على الزجاج.

وثمنت ديسمور "عمل المعهد في نشر الفنون والحرف الفنية والتراثية على انوعها". وحيّت "الرهبانية الانطونية المارونية على هذه الرسالة السامية التي تقوم بها".

بدوره شكر الاب بوعبود للسفيرة زيارتها، ووضعها في أجواء نشاطات المعهد ودوره في تفعيل دور المراة العربية في المجتمع من خلال الحرف والفنون التي يقوم بتعليمها.