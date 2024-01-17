حزب الله: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع العباد وتجمعا اخر في تل شعر وحققنا اصابات مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‎‏03:15 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".

كما اعلن انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‎‏03:00 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".