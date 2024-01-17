سلوم: ترشحي لرئاسة الرابطة المارونية لجمع القوى المسيحيّة على مشروع استنهاض الدور المسيحي

أكّد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، أن ترشّحه الى رئاسة الرابطة المارونية "هو لجمع الاحزاب والقوى المسيحيّة على مشروع استنهاض الدور المسيحي خدمةً للبنان القوي، لبنان الصيغة والوطن النهائي بوجهه الحضاري والسيادي ، وليس مرشّح طرف مسيحي ضد آخر".

واشار في بيان ، الى ان دور الرابطة من منظوره الخاص هو" دور يجمع ولا يفرّق، يضع رؤية، ويجمع الجميع حول رؤيته، والاّ انتهى دور الرابطة ورسالتها المسيحيّة والوطنيّة والسياسيّة وتلاشى تأثيرها."