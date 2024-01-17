المكاري في كتاب عن شركة تلفزيون لبنان الى وسائل الاعلام ومحطات التلفزة: لالتزام قانون الملكية الفكرية حماية لأرشيف التلفزيون

وجّه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، كتابا، عن شركة تلفزيون لبنان، الى وسائل الاعلام ومحطات التلفزة طلب فيه"الالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية بأرشيف تلفزيون لبنان".

ولفت المكاري، في الكتاب، الى أن "شركة تلفزيون لبنان وبصفتها المالكة الحصرية لأرشيف تلفزيون لبنان بما يتضمنه من أعمال إنتاجية فنية وفكرية وإعلانية ذات قيمة معنوية نادرة وفريدة، وإنطلاقاً من مبدأ حماية الحقوق، وبالأخص الحماية القانونية للملكية الفكرية والفنية التي يوفرها ويرعاها القانون رقم 75/99 الذي يحدد الأعمال المشمولة بالحماية وشروطها ونطاق تطبيقها والحقوق التي يتمتع بها أصحاب هذه الملكية، كما وينص على الحقوق المجاورة التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات ومحطات وشركات البث التفلزيوني والإذاعي ومدة هذه الحماية والإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات".

وذكر أنه "بما أننا ومن موقع صاحب الحق الحريص والمؤمن بوجوب وبإلزامية المحافظة على تلك الحقوق وتحديداً حقوق ملكية ارشيف تلفزيون لبنان الذي يوصف بأرشيف الزمن الجميل كونه يحتوي على أعمال الفنانين المبدعين ويختزن ذاكرة الأجيال والوطن في مرحلة الإزدهار والنجاح وتألق تلفزيون لبنان، سوف نتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحفظية والعملية المتاحة لنا بموجب القانون رقم 75/99 لأجل حماية إرث تلفزيون لبنان العريق ولمنع وقوع الإعتداء أو قرصنة تلك الحقوق سواء من قبل الأفراد او المحطات التلفزيونية والمواقع الإعلامية الإلكترونية".

وطلب "الإلتزام التام والمطلق بنصوص قانون حماية الملكية الفنية والفكرية رقم 75/99 والإمتناع عن إستعمال أو بث أو نشر أو عرض أي من الأعمال الإنتاجية العائدة والخاصة بأرشيف تلفزيون لبنان إلاّ بعد نيلكم موافقتنا الخطية وإتباع الأصول المفروضة قانوناً وتأدية المتوجب، تحت طائلة إتخاذنا كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب القانون 75/99 لمنع الإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى التعويضات والغرامات المفروضة قانوناً محتفظين بحقوقنا كافة ولأي جهة كانت".