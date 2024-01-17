انت الان تتابع خبر مبابي يوجه تحذيرا بشأن مستقبل كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيليان مبابي في تصريحات أبرزها موقع "جول" في نسخته العالمية إن "كرة القدم ستصبح مثل دوري كرة السلة الأمريكي NBA في القريب العاجل، في ظل أن كل لاعب أصبح يخوض 70 مباراة تقريبا كل موسم".

وأضاف "أعتقد أنه لا يجب عليكم انتظار ظهور اللاعبين بنفس المستوى على مدار الموسم وفي كل مباراة"، في إشارة إلى حالة الضغط والإجهاد البدني التي يُعاني منها لاعبو كرة القدم في الوقت الراهن.



وأكمل لاعب باريس مؤكدا أنه "في دوري السلة الأمريكي عادة لا يشارك اللاعب في كل المباريات، ولكن في كرة القدم إذا طلبت راحة بسبب الإجهاد، حتما ستواجه انتقادات من جانب الجماهير".

وشدد مبابي، البالغ عمره 25 عاما، بقوله "كل مشجع يأتي إلى المباراة ينتظر من لاعبه المفضل أن يظهر بمستواه المعهود، أتفهم ذلك جيدا، خاصة أن هذا المشجع قد يراك مرة واحدة فقط في الموسم، لكننا جميعا بحاجة لإعادة النظر في الأمر".

وخلال الموسم الحالي، شارك مبابي في 25 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفا وأسهم بـ4 تمريرات حاسمة.

