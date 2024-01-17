10 وزراء جدد بينهم امرأة في الحكومة الكويتية الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أول حكومة يتم تشكيلها في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تغييرا كبيرا، بعدما ضمت 13 وزيرا، بينهم 10 وزراء جدد، منهم امرأة و3 من التشكيل السابق، وترأسها الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وشهدت الحكومة تغييرا شاملا في الحقائب السيادية والحقائب المهمة، مثل الداخلية والدفاع والخارجية والنفط، إذ احتفظ 3 وزراء من التشكيل السابق بمقاعدهم، وهم: عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة، الذي كان وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف في الحكومة السابقة، والدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحة.

وفراس سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

وتم إسناد حقيبة الدفاع للشيخ فهد اليوسف، إضافة إلى حقيبة الداخلية بالوكالة، خلفا للشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الذي كان وزيرا للدفاع، وتم تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية خلفا للشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ليكون أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة في الكويت، وكذلك عين الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط خلفا لسعد حمد ناصر البراك.

وحضرت المرأة في التشكيل الوزاري بحقيبة تم إسنادها للدكتورة نورة خالد المشعان، وزيرة للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

ويعد التغيير الكبير في الوزارة ترجمة للتوجيهات التي تضمنها أول خطاب وجهه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد توليه مقاليد الحكم، والذي رسم فيه خارطة طريق لبلاده خلال الفترة المقبلة، كشف فيها عن ملامح تغيير كبير ستشهده البلاد على صعيد السياسية الداخلية، التي احتلت الجانب الأكبر من خطابه.

المرأة الوحيدة في الحكومة الكويتية