المستشفى الأردني الميداني بغزة يتعرض للقصف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أمس أن أحد أفراد المستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن المصدر قوله «إن حالة المصاب الذي جرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية. وبين المصدر أن مواطنا غزيا كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان، مشيرا إلى أن المستشفى، الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ أمس، سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة.

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