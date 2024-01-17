"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار وشبورة صباحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 18-1-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيان عبر "فيسبوك"، إنه يسود غدًا الخميس طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تتأثر بشبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى، وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

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