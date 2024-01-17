تفاصيل مصرع المتهمين بقتل شيخ خفر وخفير نظامي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، إلى مرتكبي واقعة إطلاق النار على خفير نظامي وشيخ خفراء قرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في مصرعهم، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مسجل خطر مطلوب لتنفيذ أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، وشخصين آخرين، حال استقلالهما توك توك بطريق "شربين - دمياط الشرقي" وخلال ضبطهم أطلقا الأعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم القوات بالمثل مما تسبب في مصرعهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من بعض الأهالي بقرية بساط كريم الدين دائرة المركز، بقيام شخصين يستقلان توك توك قيادة شخص ثالث بطريق "شربين - دمياط الشرقي" بإطلاق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، تجاه خفيرين نظاميين كانا يستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما حال توقفهما بجوار التوك توك ولاذوا بالهرب بالتوك توك.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع الخفير النظامي "السيد.س.م" 34 عامًا، من قوة فرع بحث الغرب، مقيم عزبة الحمراء بندر بلقاس، إثر إصابته بأعيرة نارية بالصدر والبطن والفخذ، ومصرع شيخ الخفراء بقرية الحطبة بشربين "السيد.ع.ا" 43 عامًا، مقيم قرية الحاج شربيني، بأعيرة نارية بالبطن والظهر والفخذ.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائية ومباحث مركز شربين تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أنه أثناء مرور شيخ الخفراء والخفير النظامي يستقلان دراجة نارية قيادة شيخ الخفراء شاهدا توك توك بستائر بمحل الواقعة وكان يستقله أحد المطلوبين جنائيًا وبحوزته بندقية آلية وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد ذلك الشخص ويدعى "إسماعيل.إ.ع" 30 عامًا، عاطل، مقيم قرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس، سبق اتهامه في 23 قضية، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية، صادر ضده حكمين بالإعدام غيابيًا والسجن المؤبد في عدد من القضايا.

جرى استهدافه بمأمورية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني، رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية، حال تواجده بمسكن والدته بقرية ميت النحال، ولدى وصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتين مصرعه.

كما تمكن فريق البحث من تحديد الشخصين اللذان كانا برفقة المتهم الأول وجرى استهدافهما بمكان اختبائهما بنطاق محافظة الدقهلية، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1253 لسنة 2024 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.