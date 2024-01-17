القناة 13: نتانياهو عرقل مفاوضات بشأن صفقة تبادُل أسرى بدون التنسيق مع كابينيت الحرب

قرر المسؤولون السياسيون رفيعو المستوى في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، الدفع بـ"مبادئ مفاوضات جديدة" بشأن صفقة تبادُل أسرى محتملة، غير أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد عرقل وشدّد موقف إسرائيل في المفاوضات، بدون التنسيق مع "كابينيت الحرب".

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13 في تقرير، اليوم، أشارت من خلاله إلى أنه كان يُتوقَّع أن يتم الدفع بالمفاوضات "عبر وسيط"، لكن نتانياهو أخّر ذلك، و"شدّد" المبادئ التي تم الاتفاق عليها.

ووفق التقرير، فقد توصلت "النخبة السياسية" خلال مناقشات أُجريت، إلى مبادئ معيّنة من شأنها أن توجِّه المفاوضات، والتي يمكن أن تؤدي لاحقً إلى التوصُّل لصفقة تبادُل أسرى؛ "ولكن بعد أيام قليلة، أخر نتانياهو ذلك من خلال تشديد المبادئ دون تنسيق الخطوة" مع الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وعضو الكابينيت غادي آيزنكوت.

وأشار التقرير إلى أن "كابينيت الحرب"، علم بهذا الأمر لاحقا، "حتى أن بعض الوزراء واجهوا نتانياهو بشأن هذه القضية، وأعربوا عن غضبهم".

ونقلت القناة عن مسؤولين لم تسمّهم، أنهم "لا يزالون يعملون على خطة إسرائيلية"، وأن التحرُّك في هذا الشأن "لم يتوقف".

من جانبه، عقّب مكتب نتانياهو على ذلك بالقول، إن "المبدأ الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الحكومة، نتانياهو، بشكل قاطع، هو مطلب حماس بإنهاء الحرب".