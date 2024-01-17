غالانت: إذا لم يتم حل "حماس" بشكل كامل فلن نتمكن من العيش في إسرائيل

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه إذا لم يتم حل حركة "حماس" بشكل كامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستواصل القتال حتى يتم إعادة الاسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، وتفكيك القدرات العسكرية لحماس وإبعادها عن السلطة في القطاع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة الحرب على غزة حتى تفكيك قدرات حركة حماس، والاستمرار في هدف إعادة المحتجزين لدى الحركة في القطاع.
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