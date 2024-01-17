انت الان تتابع خبر اول تعليق للحوثيين بعد إعادتهم إلى لائحة "الإرهاب العالمية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأسد، إن "القرار لن يؤثر على موقفهم من التضامن مع غزة، "وعمليات قواتهم البحرية في البحرين الأحمر والعربي ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل طالما استمر العدوان والحصار الإسرائيلي الأميركي على غزة".أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيعيد الأربعاء تصنيف أنصار الله المعروفون بالحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، مصنفة بشكل خاص، وذلك اعتبارا من 30 يوما من الأربعاء.

وذكر مسؤول أميركي أن الهدف من التصنيف هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران. وأشار إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر "سندرس عندها رفع هذا التصنيف".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أزالت الجماعة من اللائحة قبل ثلاث سنوات، لأسباب إنسانية.

وأوضح مسؤولون أن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما، أي في 16 فبراير المقبل، مشيرين إلى أن وزراة الخزانة ستصدر تراخيص لمواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن "لمنع الآثار السلبية عن الشعب اليمني الذي لا ينبغي عليه أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".

