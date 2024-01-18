القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية بخليج عدن بعددٍ من الصواريخ المناسبة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "القواتُ البحريةُ نفذتِ عمليةَ استهدافٍ لسفينة ( جينكو بيكاردي) الأميركية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة بفضل الله".

وأكدت القوات، أننا "لن تترددَ في استهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ واستمراراً في دعمِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم"، مشددةً على أن "الردَّ على الاعتداءاتِ الأميركيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب".

كذلك أكدت "استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ عملياتِها ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الصامدِ في قطاعِ غزة".