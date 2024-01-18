"سي أن أن": عدد من شركات التأمين ترفض تغطية السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية ضد مخاطر الحرب بالبحر الأحمر

كشفت شبكة "سي أن أن"، أن "عدداً متزايداً من شركات التأمين ترفض تغطية السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر".
وكانت قد أعلنت مصادر في هيئة العمل الخارجي الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال ما لا يقل عن ثلاث مدمرات أو فرقاطات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة".
ووفقاً للمصادر، من المفترض أن "تقوم مجموعة العمل التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والتي من المقرر أن تكتمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع قوات من دول أخرى على حماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة التي تشنها ميليشيا الحوثيون في اليمن".
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