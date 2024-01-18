رحمة: الدفاع المدني هو ضمانة الوطن والمواطن لأنه يعرض نفسه للخطر لدرئه عن الآخرين

توجه النائب السابق إميل رحمه بـ"الشكر للدفاع المدني ومديره العام على سرعة التلبية والشجاعة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم".

واشار في تصريح، الى ان "على اثر تعرّض منزلي لحريق ناتج عن تساقط شهب النار من المدفأة إلى داخل المنزل أراني متحمسا لاوجّه هذه الكلمة بالذات: "في الليلة الظلماء والقمراء يمثل الدفاع المدني ملاكا حارسا يحمي أرواح الناس، ويدفع الأذى عن ممتلكاتها. صاح أبدا، عين ساهرة لا تنام. مرؤة لا تدانى، شجاعة تفوق التصور، وتصرف أخلاقي هو من شيم الملتزمين بأمن المجتمع وسلامة المواطنين".

وأكد أن "الدفاع المدني هو ضمانة الوطن والمواطن لأنه يعرض نفسه للخطر لدرئه عن الآخرين. الدفاع المدني في جونيه مثل ومثال؛ شكرا له. شكرا لإدارته الحكيمة بقيادة العميد ريمون خطار".