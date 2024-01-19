القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين على ناقلة مملوكة لأميركا ولا أضرار أو إصابات

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "الإرهابيّين الحوثيّين المدعومين من ​إيران​، أطلقوا صاروخَين باليستيَّين مضادَّين للسّفن، على سفينة أم/ڤي كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها ​الولايات المتحدة الأميركية​ وتديرها ​اليونان​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الطّاقم قد لاحظ ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السّفينة"، موضحةً أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّة إصابات أو أضرار للسّفينة، الّتي استمرّت في الإبحار".

وكانت قد أفادت أمس، بـ"أنّها شنّت ضربات على صاروخَين مضادَّين للسّفن تابعَين للحوثيّين، كانا معدَّين للإطلاق نحو جنوب ​البحر الأحمر​".

يُذكر أنّ القوّات المسلّحة اليمنيّة التّابعة لحركة "أنصار الله"، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنّ "القوّات البحريّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفّذت عمليّة استهداف لسفينة "كيم رينجر" الأميركية، في خليج ​عدن​، وذلك بصواريخ بحريّة مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".