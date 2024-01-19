مقتل 4 فلسطينيين على الأقل بقصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل أربعة مواطنين على الأقل، في قصف للقوات الإسرائيلية على المنطقة الغربيّة في مدينة ​خان يونس​، استهدف منزلًا لعائلة الكاظمي".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "القوّات واصلت قصفها المدفعي المكثّف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت وسط المدينة بغارات عدّة وبقصف مدفعي".

وذكّرت بـ"مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني غرب مدينة ​غزة​، بينما نُقلت جثامين 4 مواطنين إلى المستشفى الأوروبي، سقطوا بعد قصف في خان يونس".