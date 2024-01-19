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بولندا تستقبل 20 ألفا و700 لاجىء من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ، اليوم الجمعة ، وصول نحو 20 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.5 مليون شخص.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 17 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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