قائد البحرية الهندية: لن نسمح بأي قرصنة في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قائد البحرية الهندية هارى كومار، اليوم الجمعة، أن البحرية الهندية لن تسمح بأي عملية قرصنة في منطقة البحر الأحمر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال القائد كومار، في معرض تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن، "إن البحرية الهندية تقوم بالتنسيق مع نظيراتها من بحريات الدول الشريكة لضمان سلامة المرور في البحر الأحمر، وذلك وسط تكرار هجمات القرصنة البحرية.

وأشار إلى أن عمليات القرصنة كانت تشكل تحديا في منطقة المحيط الهندي خلال فترات سابقة وحتى العام الماضي، ولكن تم التصدي لها تماما.

واستدرك قائد البحرية الهندية، قائلا "إن عودة ظهور عمليات القرصنة ربما يرجع إلى حدوث اضطرابات نتيجة شن هجمات بطائرات مسيرة في منطقة البحر الأحمر، ولكننا نتخذ إجراءات قوية لمواجهتها، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد كاف من الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث أي عملية قرصنة في هذه المنطقة.