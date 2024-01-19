في قمة إيجاد.. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الوضع بين الصومال وإثيوبيا يثير قلقنا البالغ

ياسر رشاد - القاهرة - رحب موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور الجمعية الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، (إيجاد) في 18 يناير 2024 في أوغندا.

وكان علي رأسهم الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ويوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.

إليكم نص البيان:-

أصحاب السعادة، رؤساء الدول والحكومات والوفود السيد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، السيدات والسادة.

اسمحوا لي، بادئ ذي بدء، أن أشكر الرئيس إسماعيل عمر جيله على عقد هذه القمة الاستثنائية الهامة، ولمضيفنا يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على الترحيب الحار والتسهيلات الممتازة التي قدمناها لنا.



إن الوضع بين الصومال و إثيوبيا يثير قلقنا البالغ، وفي الواقع، لا يمكن أن يترك أي أفريقي غير مبالٍ.

والواقع أن استقرار منطقة القرن الأفريقي، التي تمثل ممراً مادياً وثقافياً حيوياً مع المناطق الأخرى، يشكل الشغل الشاغل للقارة.

إن التوترات الحالية بين الدولتين الشقيقتين الصومال وإثيوبيا تزيد من تعقيد الوقت العصيب بالفعل في المنطقة، حيث، على الرغم من جهودنا الجماعية، لا يزال تهديد حركة الشباب مرتفعًا في الصومال، وتستمر الحرب المدمرة في السودان بلا هوادة.

أصحاب السعادة

إن احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة لجميع الدول الأعضاء لدينا هو مبدأ مقدس لاتحادنا، ومن المبادئ الرئيسية الأخرى الالتزام بحل النزاعات بالوسائل السلمية والترتيبات التوافقية بين الدول الأعضاء.

ويدعم الاتحاد الأفريقي ويواصل العمل مع الهيئة الإقليمية، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لتحقيق أهدافنا المشتركة.

وفي هذا الصدد، أصدرت تعليماتي لممثلي السامي للقرن الأفريقي، الرئيس أولوسيغون أوباسانجو، بمواصلة وتعزيز تعاوننا.

وقد تم التصديق على هذا التعاون على النحو الواجب في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي عقد بالأمس.

وهذه الحتمية ليست فقط ما يضمن المصالح والحقوق الأساسية لكلا البلدين، ولكنها ضرورية أيضًا لدرء كل محاولات التدخل الخارجي، وإنني أحث قادة البلدين، إثيوبيا والصومال، على الانخراط، دون تأخير، في هذا الطريق.

الحرب السودانية

وفيما يتعلق بالسودان، أود أن أذكر بعض الحقائق المتعلقة بالأزمة التي تظل أساسية لفهمنا.

وبدعم من إثيوبيا ودول الجوار والشركاء الدوليين، نجحنا في إرساء أسس التحول الديمقراطي التوافقي في السودان في عام 2019، لكن في أكتوبر 2021، أي بعد أقل من ثلاث سنوات، نفذ العنصر العسكري انقلابًا كارثيًا. حالة.

أخطاء النخب المختلفة والأطماع المتنافسة التي أججها التدخل الأجنبي، فتحت الطريق أمام قوى الشر وأشعلت الحرب بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين، وهما الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، وكان رد فعلنا فوريا.

عقد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسة طارئة في 16 أبريل 2023، وبعد خمسة أيام، عقدت اجتماعًا دوليًا عاجلاً رفيع المستوى مع جميع جيران السودان، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأفريقي للسلام، ومجلس الأمن، والهيئة الحكومية للتنمية، والترويكا، وبعض دول الخليج.

وحضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

لقد أنشأنا منتدى أطلقنا عليه اسم "الآلية الدولية الموسعة بشأن السودان"، من أجل تجميع كافة الجهود الأفريقية وجميع الجهود الأخرى، لتجنب الازدواجية وتجزئة النهج الخارجي.

اجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول في 16 مايو 2023، برئاسة الرئيس موسيفيني، واعتمد خارطة طريق ركزت على وقف الأعمال العدائية، والعمل الإنساني لدعم المدنيين، وإطلاق حوار سياسي شامل بين الأطراف، كافة الجهات الوطنية والسياسية والمدنية والعسكرية.

وقد حظيت خارطة الطريق هذه بتأييد المجتمع الدولي بالإجماع

كما دعمنا عملية جدة، التي بدأتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الرغم من اقتناعنا العميق بأن المشاكل الأفريقية يجب أن تحل في أفريقيا، من قبل الأفارقة أنفسهم.

وعندما قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بوضع نفسها، وهي محقة في ذلك، لتلعب دورها الكامل من أجل السلام، دعمنا عملها وواصلنا القيام بذلك.

وتم تشكيل فريق مشترك من الخبراء، يضم المبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي والإيغاد إلى السودان.

لقد قام هذا الفريق بعمل رائع في رسم الخرائط وتسلسل عملية الحوار السياسي المتوخاة، والتي تنتظر حاليًا الضوء الأخضر من أصحاب المصلحة السودانيين وقيادة منظمتينا، حتى يتم البدء فيها.

ولتعزيز هذه الجهود، طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مني تعيين لجنة رفيعة المستوى بشأن السودان هذا تم فعله أو انجازه.

ونحن لا نزال مصممين وملتزمين بالفعل بمواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والشركاء الدوليين.

أصحاب السعادة، سيحترم الاتحاد الأفريقي قراركم بشأن عملنا الجماعي لدعم إخواننا وأخواتنا السودانيين للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، والتي يتحملون المسؤولية الأساسية لحلها دون أي تدخل خارجي، ولا أستطيع أن أؤكد ذلك بما فيه الكفاية، والأمر متروك للسودانيين أنفسهم ليقرروا مصيرهم الوطني.

أصحاب السعادة، أتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم وأشكركم على اهتمامكم.