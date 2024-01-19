استدرجها لمخزن ملابس.. شاب يهتك عرض صغيرة من ذوي الهمم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر المستشار هشام حاتم، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، إحالة شاب، للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة من ذوي الهمم عمرها، 13 عاما، وتحدد لنظرها جلسة 24 يناير المقبل أمام محكمة جنايات دمنهور.

ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، بعد بلاغ لمركز شرطة إدكو من والدة الطفلة ضد المتهم "أحمد.س.ش" ، 24 عاما، باستدراجها إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو مستغلا حداثة سنها، وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها جنسيا بملامسة مواطن عفتها.

وصرح محامي المجني عليها، أن النيابة العامة أحالت الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد الوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.