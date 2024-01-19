محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بامبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، علي تفقد عددًا من القطاعات بأحياء المنيرة والغربية، وامبابة والعجوزة؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

وبحسب بيان المحافظة، تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة والرصف بالانترلوك لعددًا من شوارع حي العجوزة.

وشدد "راشد"، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، ومراجعة الخامات المستخدمة؛ للتأكد من جودتها، وضمان عوامل الاستدامة.

واطلع المحافظ، على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة .

وتابع محافظ الجيزة، نسب أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة، والطرق المؤدية إليها، موجهًا رؤساء الأحياء المعنية، بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال والتنسيق مع ملاك العقارات بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة في تحسين الحالة العامة للعقار .

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار، والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ، وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

وكلف المحافظ، رئيس هيئة النظافة، بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة، وتكليف فرق للمرور الدوري؛ لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد بالقطاع، وعدم السماح بوجود أيو مخلفات .